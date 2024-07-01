1 июля 2024, 10:45

Помимо впечатляющего стильного вида, устройство наделено рядом преимуществ, которыми не могут похвалиться его «одноклассники»:



Поддержка Wi-Fi 6 – у мобильных маршрутизаторов других брендов этого нет.

Встроенный аккумулятор 3000 mAh – самый ёмкий на рынке, обеспечивает автономность до 10 часов.

Разъем для зарядки – USB-C, что совместимо с аналогичными разъемами других мобильных устройств и зарядок (у большинства других роутеров – Micro-USB).

Жидкокристаллический цветной экран, который показывает скорость соединения, мощность сигнала, трафик, уровень заряда аккумулятора.

Есть возможность подключаться к нему по QR-коду.

ZTE U10S Pro - стильный портативный Wi-Fi роутер

ZTE U10S Pro работает в мобильных сетях LTE, может раздать интернет на 32 устройства одновременно. Поддерживает VPN.



Цвет корпуса: темно-синий. Размеры 108 x 59,8 x 18,9 мм. Вес 120 г.

