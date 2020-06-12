DOOGEE представляет защищенный смартфон S88 Pro

12 июня 2020, 12:15

DOOGEE S88 Pro - идеальный телефон для приключений с впечатляющей камерой, длительным временем автономной работы и беспроводной зарядкой



Компания DOOGEE рада объявить о выпуске своего нового смартфона в защищенном корпусе - DOOGEE S88 Pro. Эта новинка производителя – яркое продолжение линейки защищенных «умных» телефонов, которая объединяет в себе мощный корпус с защитой по стандарту IP68, уникальную светодиодную подсветку и тройную основную камеру.

“Сердцем” новинки является мощный 8-ядерный процессор Helio P70, в «компании» с графикой Mali-G72 и 6 ГБ оперативной памяти. Helio Р70 ускоряет работу системы на 13% по сравнению с процессором P60, и повышает эффективность обработки AI на 10-30%.

В качестве программной платформы использована ОС Android 10. Она предлагает больше возможностей, чем когда-либо прежде, а также интуитивную и плавную работу.



Объем встроенной пользовательской памяти - 128 ГБ, чего достаточно для хранения до 420 эпизодов любимого шоу или установки 80 игр.

Уникальная светодиодная подсветка, которая находится под черным полупрозрачным закаленным стеклом, впервые применена именно в DOOGEE S88 Pro. Она срабатывает во время звонков, сообщений, музыки и других уведомлений в разных цветах – зависит от типа уведомления. Например, светодиодная подсветка отображается синим цветом для сообщений и вызовов, красным для других уведомлений и может быть синим / зеленым / красным для музыки.6,3-дюймовый Full HD+ экран с контрастностью 1500:1 и плотностью 410 ppi обеспечивает превосходную четкость и яркие цвета. Кроме того, он защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass, что позволяет ему легко противостоять различным воздействиям источников окружающей среды.

Новая система навигации при помощи жестов очень проста и легка в освоении – просто проведите пальцем, чтобы перейти в то или иное подменю или задействуйте Google Assistant.



Разработанный для эксплуатации в экстремальных условиях, прочный DOOGEE S88 Pro обладает защитой корпуса по стандарту IP68. Устройство выдерживает без последствий падение с высоты до 1,5 метров и непродолжительное погружение на глубину до 2 метров. Кроме того, новинка успешно прошла испытание на давление и погружение в песок.

Отдельно стоит отметить пакет программного обеспечения для выживания, что делает его не только отличным надежным телефоном, но и профессиональным помощником для путешественников. Здесь есть компас, измеритель звука, измеритель высоты, лупа и многое другое.



Обладая впечатляющей основной тройной камерой от SONY, этот телефон идеально подходит для съемки фотографий и видео во время путешествий. Мощная система камер включает в себя 21-мегапиксельную основную SONY IMX230, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 130° и 8-мегапиксельный макрообъектив, чтобы обеспечить высочайшее качество и удобство фотосъемки. Чип SONY IMX230 обеспечивает четкость изображений, сделанных с быстро движущихся объектов или людей. Видео камера пишет с максимальным разрешением - 4K.

В дополнение к основной камере DOOGEE S88 Pro предлагает также 16Мп селфи-камеру Samsung S5K3 с широкоугольным объективом 80°.



Благодаря мощному аккумулятору на 10 000 мА*ч, DOOGEE S88 Pro – идеальный вариант для длительных путешествий вдали от розетки. На одном полном заряде устройство будет работать до 10-15 дней в режиме обычного пользования. Автономная работа в режиме ожидания – до 900 часов. Кроме того, DOOGEE S88 Pro оснащен 5 Вт беспроводной зарядкой.

DOOGEE S88 Pro поддерживает функцию распознавания лиц и разблокировку через сканер отпечатков пальцев. Разработанный, чтобы быть чрезвычайно быстрым и простым в использовании, он делает разблокировку устройства максимально простой и безопасной. Отдельно отмечается поддержка NFC, 4G и всех популярных модулей и интерфейсов.В продаже новинка появится по цене $249.99. Однако на данный момент пользователи могут оформить предварительный заказ на новинку по специальной стоимости в $199.99.