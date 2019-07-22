Старт продаж модульного DOOGEE S90Pro и противоударного смартфона с NFC –S40

22 июля 2019, 11:15

Компания DOOGEE объявляет о начале продаж усовершенствованной версии первого в мире защищенного модульного смартфона - S90Pro, а также одного из самых доступных по цене "внедорожников" с NFC - DOOGEE S40.



S90Pro является обновленной и усовершенствованной версией смартфона S90, который дебютировал на MWC2019. S90Pro получила Android 9.0 Pie уже "из коробки", более мощный процессор Helio P70 (Helio P60 у предшественника), 24Вт (10Вт у предшественника) быстрое зарядное устройство. Кроме того, арсенал модулей пополнился модулем 5G, что актуально в виду появления сетей нового поколения, в частности в Китае, США и других регионах мира. Конечно же, никуда не делась одновременная защита корпуса по трем стандартам – IP68 (от пыли и воды), IP69K (высокотемпературное мытье под давлением), MIL-STD-810G (стандарт армии США, предусматривающий защиту от последствий падений с небольшой высоты). Ну и самое главное – съемные модули, которые поднимают функциональность смартфона на кардинально новый уровень. Помимо нового 5G, пользователям доступен модуль рации, дополнительный аккумулятор, камера ночного виденья и профессиональный геймпад. С таким арсеналом дополнительные устройства вам просто не нужны. Другие характеристики S90Pro: 6 ГБ оперативной памяти, 6,21-дюймовый дисплей, аккумулятор на 5050 мАч, двойная основная камера (16Мп+8Мп).

DOOGEE S40 позиционируется как один из самых доступных смартфонов в защищенном корпусе с поддержкой NFC. Эта модель также впервые дебютировала на выставке MWC2019 в Барселоне, где была замечена благодаря удачному сочетанию защищенного одновременно по трем стандартам (IP68, IP69K и MIL-STD-810G) корпуса, последней версии Android 9.0, модуля NFC и др. интересных особенностей. Изначально эта новинка была представлена в версии с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Однако недавно производитель заявил о выходе новой версии DOOGEE S40 – с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Словом, выбрать есть из чего.

Автономность также сильная сторона модели, ведь производитель не поскупился на аккумулятор емкостью 4650 мАч. Этого хватит на два дня умеренных нагрузок или день весьма интенсивных.

На данный момент DOOGEE S40 уже доступен официально в Украине по цене 3499 гривен либо $135 в сети магазинов ТТТ (Территория твоей техники), а также других официальных партнеров DOOGEE.Глобальные продажи DOOGEE S90Pro также стартовали. Стоимость новинки - $279. О том, как скоро появится эта модель официально в Украине, будет сообщено дополнительно.