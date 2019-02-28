Объявлена стоимость модулей для смартфона DOOGEE S90

28 февраля 2019, 10:45

На MWC2019 DOOGEE озвучила стоимость модулей для своего первого защищенного смартфона - S90.

Так, модуль ночного оценен в $59, внешний аккумулятор - $39, рация - $49, геймпад - $29, модуль 5G - $99.По словам представителей DOOGEE, новинка появится в трех версиях, которые между собой будут отличаться лишь количеством модулей в комплекте поставки. Так, начальная версия смартфона модулей не получит вообще. Версия новинки с приставкой Power в названии будет укомплектована модулем-аккумулятором, а вот самая "продвинутая" версия получит все модули за исключением 5G.