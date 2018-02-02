Doogee S50: "внедорожник" с четырьмя камерами и аккумулятором на 5180 мАч

2 февраля 2018, 15:15

Китайская Doogee представила свой новый смартфон в защищенном корпусе – S50.



Согласно официальным данным, корпус терминала защищен по стандарту IP68, что позволяет ей не бояться 24-часовых погружений в воду на глубину до 1 метра. Кроме того, не страшны ему воздействия ударов, падений с небольшой высоты, а также пыли.

Другой интересной особенностью новинки являются две двойные камеры. Так основная получила модули на 16Мп и 13Мп, а фронтальная оказалась с модулями на 16Мп и 8Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek Helio P23, тактовая частота которого 2,5 ГГц. Кроме того, здесь графика ARM Mali-G71 MP2 и 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной пользовательской – 128 ГБ.Диагональ дисплея – 5,7 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Емкость аккумулятора – 5180 мАч.Вес «трубки» - 250 грамм.Работает терминал под управлением Android 7.1.В рознице аппарат появится по цене $300-320.