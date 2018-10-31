Новый защищенный смартфон X-treme PQ37 оценен в 8 444 гривны

31 октября 2018, 14:45

Смартфон наделен великолепной производительностью, которую обеспечивает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23 (MT6763) с тактовой частотой 2 ГГц в кооперации с графическим процессором Mali-G71.

Молниеносная скорость работы и при этом энергосбережение до 30% по сравнению с предыдущими моделями защищенных смартфонов. В сочетании с

оптимизированным программным обеспечением X-treme PQ37 способен работать максимально быстро во многих приложениях одновременно.



Уникальная конструкция корпуса гарантирует работоспособность смартфона в любой среде, даже при температурах от -20° С до + 45° С, а высокий стандарт защиты IP68 позволяет использовать его в экстремальных условиях – погружать в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут, находиться в очень грязной среде, и не терять при этом работоспособность. Для закрепления компонентов внутри корпуса используется демпфирующая титановая пластина, которая усиливает конструкцию и является дополнительным защитным фактором при случайных падениях смартфона.



4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти позволят пользователю сохранять и загружать большое количество контента: музыку, документы, презентации, фото, игры, мессенджеры, приложения. Но если и этого не хватает – тогда в один из SIM-слотов можно установить карту памяти microSD объемом до 128 ГБ.



Реальная 13-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony IMX135 фиксирует кадры с высокой скоростью, высокой чувствительностью, низким уровнем шума, с широким цветным диапазоном и естественной цветовой передачей даже при съемке напротив яркого источника света. Можно не обладать навыками фотографа, чтобы получились яркие, сочные, четкие, красивые фото. Камера отлично справляется с поставленной задачей.

Для селфи-манов предусмотрена фронтальная 8-мегапиксельная камера Samsung 4H8 со вспышкой и углом обзора 86°, которая позволит делать групповые фото даже без использования монопода.

X-treme PQ37 получил 5,5-дюймовый HD-экран с соотношением сторон 18:9, что делает его удобным в управлении одной рукой. Яркие реалистичные насыщенные цвета IPS-матрицы обеспечат удовольствие от просмотра фотографий, фильмов, игровых приложений. Для защиты от царапин и незначительных ударов экран покрыт стеклом Gorilla Glass 3.Классический сдержанный дизайн с использованием высококачественных материалов наделяет корпус X-treme PQ37 ощущением гармоничной элегантности. По периметру корпус смартфона украшен резиновым пояском, что дополнительно защищает его от ударов и благодаря которому нет необходимости в использовании чехла. При толщине всего 11,5 мм смартфон будет одинаково привлекательно выглядеть как в женских, так и в мужских руках. На правой боковой грани расположены классические клавиши управления громкостью и активации экрана. На левой боковой грани появилась клавиша активации камеры. Под резиновыми заглушками «скрыты» разъемы для наушников (jack 3,5 mm) и micro-USB для соединения с зарядным устройством или другими гаджетами.Функция NFC расширяет границы свободного контакта со множеством мобильных сервисов. Настройка этой функции даст почувствовать все преимущества от:- передачи и обмена фото- и видеофайлами, ссылками, приложениями с другими устройствами- оплаты покупок без использования платежных карт- моментальных мобильных платежей- использования специальных меток с разными настройками- бесконтактной оплаты проезда в общественном транспортеСканер отпечатков пальцев, который расположен на задней крышке смартфона, позволяет защитить личную информацию пользователя и блокировать доступ к телефону посторонним лицам, а также поддерживает сенсорные функции для ответов на вызовы, фото- и видеосъемки, воспроизведения музыки и видео. Помимо сканера отпечатков пальцев для разблокировки экрана и защиты личной информации в данной модели можно настроить разблокировку по паролю, по PIN-коду и по графическому ключу.X-treme PQ37 работает под управлением чистой операционной системы Android 8.1 Oreo. Чистый Android и сертификация Google Mobile Services позволяют пользователям быть уверенными, что данная система и смартфон были подготовлены нами в соответствии с рекомендациями Google.Два слота для microSIM и nanoSIM карт поддерживают работу в мобильных сетях 3G и 4G LTE. Слот microSIM можно использовать для увеличения пользовательской памяти карточками microSD до 128 Гб. Встроенный WiFi модуль работает на частотах 2,4ГГц стандартов IEEE 802.11 a / b / g / n, а функция WiFi Hotspot позволяет раздавать интернет другим пользователям.Путешественникам, автомобилистам, велосипедистам и для определения точного местоположения и пользования различными навигационными программами пригодится встроенный GPS-модуль, позволяющий использовать системы спутникового позиционирования GPS и GLONASS.Приятный бонус от Sigma mobile - для более продуктивной работы и развлечений в настройках пользователь найдет много полезных датчиков: освещенности, приближения, вращения, гравитации, геомагнитный, акселерометр, магнитометр и гироскоп.Габариты смартфона 158х75х11,5 мм, вес – 209 г (с аккумулятором)Гарантия от Sigma mobile – 18 месяцев.Смартфон производится в черном цвете.Розничная цена на X-treme PQ37 составляет 8 444 грн.