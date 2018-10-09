X-treme PQ53 - смартфон с крепким защищенным корпусом и мощным процессором

9 октября 2018, 14:15

Смартфон наделен отличной производительностью, которую обеспечивает 4-ядерный процессор MediaTek MT6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц в кооперации с графическим видеоускорителем IMG PowerVR GE8100.

Такой тандем демонстрирует чрезвычайную работоспособность и функциональность смартфона, особенно в свойствах работы фото и видео камер. Чтобы пользователю было комфортно работать с программами и загружать необходимые приложения и хранить файлы и фото используются 2 ГБ встроенной и 16 ГБ пользовательской памяти, которую можно увеличить за счет карт памяти microSD. А для продолжительной работы без подзарядки смартфон снабжен мощной батареей емкостью 5000 мА*ч.

Для защиты смартфона при случайных падениях и ударах разработан очень прочный корпус, при изготовлении которого применяется технология двойного литья пластика и резины, а внутри установлена демпфирующая титановая пластина, на которую закреплены все внутренние компоненты. Конструкция корпуса позволяет смартфону чувствовать себя свободно в воде и в очень загрязненной среде, так как выполнена по стандарту IP68 - максимальная защита от попадания воды, пыли и частиц грязи внутрь девайса. Работать X-treme PQ53 может в любых температурных условиях: в дикую жару и в лютый мороз - от -20 ° C до + 55 ° C.



X-treme PQ53 оснащен 5,7-дюймовым IPS- экраном формата HD + с разрешением 1440х720 точек и соотношением сторон 18: 9. Четкие изображения и яркие насыщенные реалистичные цвета подарят удовольствие от просмотра фильмов, фотографий и загруженных игровых приложений. Удлиненная форма экрана делает смартфон очень удобным в пользовании одной рукой. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass 3 для защиты его от царапин и незначительных случайных ударов.



Сдержанный и харизматичный - именно таков дизайн X-treme PQ53. Использование высококачественных материалов наделяет корпус смартфона ощущением гармоничности и взвешенной эффектности. Боковые грани смартфона окутаны прорезиненным пояском с наплывами на углах для защиты от ударов, благодаря чему нет необходимости в использовании чехла, а металлические вставки на задней панели демонстрируют мужской стальной характер своего владельца.

На правой боковой грани расположена клавиша питания, а под заглушкой находятся слоты для сим-карт. На левой боковой грани расположились клавиши регулировки громкости и клавиша активации камеры. Под резиновой заглушкой «скрыт» разъем USB Type-C для соединения с зарядным устройством.



8-мегапиксельная основная камера с сенсором Sony IMX219 со вспышкой, автоматической фокусировкой и стабилизацией изображения фиксирует кадры с высокой скоростью, высокой чувствительностью и низким уровнем шума. Для селфи-снимков и видеоконференций предназначена фронтальная 8-мегапиксельная камера также с сенсором Sony IMX219, благодаря которой фото получаются контрастными и яркими, а видео - четким и реалистичным.



X-treme PQ53 позволяет свободно контактировать со множеством мобильных сервисов благодаря запрограммированной функции NFC. Настроив эту функцию один раз, пользователь сможет моментально передавать и обмениваться фото- и видеофайлами с другими устройствами, оплачивать покупки без использования платежной карты, делать моментальные мобильные платежи, бесконтактно оплачивать проезд в общественном транспорте и многое другое.



X-treme PQ53 работает под управлением чистой операционной системы Android 8.1 Oreo. Чистый Android и сертификация Google Mobile Services позволяют пользователям быть уверенными, что данная система и смартфон были подготовлены нами в соответствии с рекомендациями Google.

Два слота для nanoSIM карт поддерживают работу в мобильных сетях 3G и 4G LTE. Один из этих слотов можно использовать для увеличения пользовательской памяти карточками microSD до 128 Гб. Встроенный WiFi модуль работает на частотах 2,4 ГГц стандартов IEEE 802.11 a / b / g / n, а функция WiFi Hotspot позволяет раздавать интернет другим пользователям.



Для определения точного местоположения и пользования различными навигационными программами пригодится встроенный GPS-модуль, позволяющий использовать системы спутникового позиционирования GPS и GLONASS. Для более продуктивной работы и приятных развлечений X-treme PQ53 предлагает пользователю большой набор датчиков: освещенности, приближения, вращения, ориентации, гравитации, акселерометр и геомагнитный датчики.



Габариты смартфона 158.7*77.2*14.8 мм, вес – 252 г (с аккумулятором)

Гарантия от Sigma mobile – 18 месяцев.

Смартфон производится в черном и черно-оранжевом цвете.



Рекомендованная розничная цена на данный смартфон 6 099 грн.