Официально представлены смартфоны HTC Desire 12 и Desire 12+

21 марта 2018, 11:45

Тайваньская HTC на официальном уровне представила два новых своих смартфона - HTC Desire 12 и Desire 12+.



Обе новинки позиционируются в среднем дивизионе.

Старт продаж – апрель-май. Более точных сроков пока нет.В основе Desire 12+ - 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 450, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, графика Adreno 506. Кроме того, заявлено за 32 ГБ встроенной памяти. Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек. Основная камера – двойная – модули 13Мп+2Мп. Фронтальная получилась 8Мп. Емкость аккумулятора – 2956 мАч.В Desire 12 в качестве аппаратной платформы 4-ядерный MediaTek MT6739 на 1,3 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика IMG PowerVR GE8100, 2/3 ГБ ОЗУ и 16/32ГБ ПЗУ. Диагональ дисплея – 5,5 дюйма, а его разрешение HD+. Основная камера – 13Мп, а фронтальная 5Мп. Емкость аккумулятора – 2730 мАч.Среди общих особенностей обоих новинок – слот для карт microSD, 3,5-миллиметровый разъем для наушников и пр. Кроме того, версия с приставкой «+» в названии обладает также сканером отпечатков пальцев.В продаже Desire 12 появится по цене от 185 евро, а Desire 12+ - от 235 евро.