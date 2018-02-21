Подтверждены некоторые спецификации смартфона HTC Desire 12

21 февраля 2018, 10:15

Ранее мы уже писали о подготовке тайваньской HTC ее нового смартфона Desire 12, который на данный момент известен под кодовым названием Breeze.



А вот теперь сразу несколько авторитетных источников поделились фотографией части коробки, на которой запечатлены некоторые спецификации грядущей новинки.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек. Соотношение сторон 18:9.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 64-битный 4-ядерный чип MediaTek. Объем оперативной памяти - 3 ГБ. Кроме того, по слухам, рынок увидит также модификация «трубки» с 2 ГБ «оперативки».Основная камера окажется 12Мп. Ее дополнит фазовый автофокус. Кроме того, будет предусмотрена возможность видеозаписи с максимальным разрешением Full HD. Фронтальная камера будет 5Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 32 ГБ. Возможность расширения «на борту» предусмотрена.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth. Емкость аккумулятора – 2730 мАч.Официальный анонс новинки, как ожидается, состоится на MWC 2018 в Барселоне с 27 февраля по 1 марта.