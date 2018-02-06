HTC Breeze – новый смартфон с дисплеем Full Screen, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ

В Сети появилась информация о подготовке компанией HTC ее нового недорогого смартфона – Breeze.
Новинка будет создана на базе аппаратной платформы MediaTek (точное название чипа пока не известно).
Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – HD+, соотношение сторон – 18:9.
Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.
Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Емкость аккумулятора – 2730 мАч.
Работать терминал будет под управлением Android 8.0.
Точная дата анонса пока не известна. Ориентировочная стоимость на данный момент также не приводится, но, судя по спецификациям, слишком высокой она не будет.