HTC Breeze – новый смартфон с дисплеем Full Screen, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ

6 февраля 2018, 15:45

В Сети появилась информация о подготовке компанией HTC ее нового недорогого смартфона – Breeze.



Новинка будет создана на базе аппаратной платформы MediaTek (точное название чипа пока не известно).

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение – HD+, соотношение сторон – 18:9.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.Объем оперативной памяти – 2 ГБ, а встроенной пользовательской – 16 ГБ. Емкость аккумулятора – 2730 мАч.Работать терминал будет под управлением Android 8.0.Точная дата анонса пока не известна. Ориентировочная стоимость на данный момент также не приводится, но, судя по спецификациям, слишком высокой она не будет.