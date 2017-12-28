Sharp FS8015 – новый смартфон с двойной камерой и 6 ГБ "оперативки"

28 декабря 2017, 9:45

TENAA, китайский центр по сертификации телеком-оборудования рассказал о подготовке анонса нового смартфона Sharp с индексом FS8015.

Среди особенностей новинки – дисплей Full Screen, соотношение сторон которого 18:9, диагональ которого 5,99 дюймов, а разрешение – 1080х2160 точек.Основная камера – двойная - модули 12Мп+13Мп. Отмечается также светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера – 16Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор на 2,2 ГГц (модель в точности не известна). В продаже новинка окажется в версии 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ и 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ. Расширить встроенную пользовательскую память можно будет за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3100 мАч.Работать новинка будет под управлением Android 8.0.Анонс намечен на начало 2018 года.