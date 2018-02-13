Смартфон Meizu E3: двойная камера, безрамочный дизайн и металлический корпус

13 февраля 2018, 15:05

На сайте TENAA (Китайский центр по сертификации телекоммуникационного оборудования) появилась информация о смартфоне Meizu E3, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка появится в продаже как минимум в двух версиях с индексами M851M и M851Q. Обе модификации «трубок» окажутся с безрамочными дизайнами, двойными камерами, а также металлическим корпусом.



Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек, соотношение сторон 18:9. Основная камера – двойная – модули 12Мп+2Мп. Фронтальная камера – 8Мп.



В качестве аппаратной платформы обещан 8-ядерный чип на 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 32/64/128 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки аккумулятора.

В продаже новинка появится в трех цветовых решениях корпуса – черном, синем и «золоте».