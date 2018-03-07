Meizu назначила новую дату анонса смартфона E3

7 марта 2018, 12:45

Китайская Meizu посредством своих страничек в социальных сетях опубликовала новую дату анонса смартфона E3 – 21 марта.



Причина переноса не сообщается.

Напомним, что изначально презентация этого терминала была назначена на 6 марта.Грядущая новинка, по слухам, получит двойную основную камеру, а кроме того, будет укомплектована металлическим корпусом и сканером отпечатков пальцев. Последний разместят на боковой грани, по типу как это сделано у Meizu M6s.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный процессор, тактовая частота которого 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти – 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской 32/64/128 ГБ.Емкость аккумулятора – 3300 мАч. Отмечена также поддержка быстрой зарядки.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.Работает терминал под управлением Android 7.1.1 Nougat.