Meizu M6s официально представлен в Пекине

18 января 2018, 9:45

17 января, в столице Китая технологический гигант Meizu «вывел в свет» долгожданную новинку – M6s.

Это первый смартфон компании Meizu со сканером отпечатков пальцев, расположенном на боковом торце корпуса. Благодаря такому эргономичному расположению сохраняется естественное положение устройства в ладони и нет необходимости тянуться к датчику. Сканер распознает отпечаток за 0.2 секунды. Продажи смартфона в Украине запланированы на апрель 2018, в данный момент доступен предзаказ в онлайн-магазие по цене от 5999.



Meizu M6s – первое устройство китайского производителя, официально анонсированное в наступившем году. Этот изысканный смартфон стал популярным еще до официального представления широкой аудитории и имеет все шансы стать бестселлером в среднем ценовом сегменте смартфонов с диагональю экрана 5,7 дюйма.



Восхищение вызывает увеличенный экран Meizu M6s с соотношением сторон 18:9. Уменьшив рамки, Meizu сохранили удобные для руки компактные размеры M5s и подарили пользователям новые визуальные впечатления. Яркий 5,7 дюймовый дисплей Meizu M6s имеет разрешение 1440 x 720 пикселей (HD+), контрастность 1000:1 и яркость 450 cd/m². Выросла читаемость на солнце. Экран выполнен по технологии полной ламинации. Отсутствие воздушной прослойки улучшает контрастность изображения и углы обзора, делает картинку более сочной и насыщенной. Также это положительно сказывается на габаритах устройства.



Высокую производительность Meizu M6s обеспечивает новый, энергоэффективный и мощный чипсет Exynos 7872 от Samsung с шестью ядрами Cortex A73, выполненный по 14 нм техпроцессу, который ни в чем не уступает и даже превосходит популярный в прошлом году Snapdragon 625. Это действительно новый уровень мощности в своем сегменте! За графику отвечает чип Mali-G71. Аппарат работает под управлением Flyme 6, основанной на Android 7.0 Nougat.



Габариты стильного корпуса составляют 72,54×152×8,0 мм, а вес – 160 грамм. Кнопка домой стала виртуальной, теперь она Super mBack и расположена в нижней части экрана. Усовершенствованный датчик давления позволяет управлять Meizu M6s просто изменяя силу нажатия.



Инновационный смартфон оснащен 3 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 32/64 Гб и аккумулятором емкостью 3000 мАч, которого хватает на целые сутки полноценной работы. Быстрая зарядка mCharge помогает не тратить лишнее время в ожидании заветных 100% батареи.



Meizu M6s полностью в тренде качественной фото- и видеосъемки. Смартфон оснащен 16-мегапиксельной основной камерой, которая расположена на задней панели (у модели предшественника M5S – 13 Мп) и 8-мегапиксельной фронтальной на верхней рамке. Обе камеры записывают видео в разрешении Full HD.



Стильная и элегантная модель M6s будет представлена в четырех цветовых вариантах: черном, золотом, серебристом и синем.



Также на презентации были представлены новинки – два вида наушников: Flow Bass и Meizu Live с медным кабелем.