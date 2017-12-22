22 декабря 2017, 14:04

Meizu M6S "отметился" на видео

Сразу несколько китайских СМИ опубликовали небольшое видео, на котором запечатлен не представленный на данный момент смартфон Meizu M6S.

Данный ролик документально подтверждает наличие безрамочного дизайна, а, кроме того, сканера отпечатков пальцев, который, что интересно, будет на боковой грани.

По слухам, грядущая новинка получит 5,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Основная камера – 13Мп, а фронтальная 5Мп. Также известно, что аппарат получит процессор MediaTek MT6793 или Exynos 7872 + 3 ГБ оперативной памяти и Android 7.0.
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