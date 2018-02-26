Начался прием предварительных заказов на смартфон MEIZU M6s

26 февраля 2018, 9:15

Компания MEIZU объявляет о старте предзаказов на свой первый полноэкранный смартфон с соотношением сторон дисплея 18:9 – MEIZU M6s, работающий на базе чипа Samsung Exynos.

MEIZU M6s – первый полноэкранный смартфон MEIZU с дисплеем 5.7”, разрешением 1440х720 точек (HD+) и соотношением сторон 18:9. Смартфон остался таким же компактным, как и предыдущие модели MEIZU серии M.



MEIZU M6s – первый смартфон компании с боковым сканером отпечатков пальцев. Быстрый и точный сканер теперь удобно вынесен на правую боковую грань устройства, строго под палец, чтобы активировать смартфон, пользователю, как и раньше, не придется брать его в руки и переворачивать. Сканер удобен для использования как для левшей, так и для правшей!



Кружок вернулся! В M6s возвращается классический «кружок» MEIZU для управления смартфоном. Теперь он выступает не в роли отдельной сенсорной кнопки, а встроен в интерфейс FLYME и отображается в нижней части дисплея. Касанием кружка можно выполнить шаг назад, нажатием с усилием – вернуться на домашний экран, а задержав на нем палец – выключить экран. Выполняя свайпы вправо и влево от кружка - можно быстро переключаться между запущенными приложениями! Список всех запущенных приложений, как и раньше, можно вызвать свайпом вверх от нижней грани экрана.



MEIZU M6s имеет монолитный компактный металлический корпус, характерный для дорогих смартфонов, поддерживает работу с двумя SIM-картами в 4G сетях, а вместо второй «симки» можно вставить карту памяти. Традиционно, универсальный лоток извлекается с помощью специального стильного ключа-скрепки.



MEIZU М6s оснащен ярким и красочным 5.7” полноэкранным дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440х720 точек, выполненным по технологии "GFF полная ламинация", с защитой от царапин закаленным стеклом с эффектом 2.5D.



«Сердцем» новинки стал новый 6-ядерный процессор Samsung Exynos 7872 с двумя ядрами Cortex-A73 2.0 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A53 1.6 ГГц, а также новым графическим модулем Mali-G71. MEIZU M6s – первый смартфон на базе этой новейшей платформы от Samsung. Объём встроенной памяти 32 ГБ или 64 ГБ, оперативной памяти 3 ГБ. MicroUSB-порт поддерживает OTG и USB HOST: можно подключать флешки!



Основная камера MEIZU M6s имеет разрешение в 16 Мп. Быстрая фазовая фокусировка не позволит упустить важный момент из жизни и сохранит его на вашем смартфоне. Фронтальная камера получила обновленный модуль на 8 Мп и идеально подойдет для любителей снимать «селфи», предусмотрены различные фильтры для оптимизации изображения (например, улучшения контуров лица и другое) в реальном времени, еще до того момента, когда нажата клавиша спуска затвора.