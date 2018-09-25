Предзаказы на инновационный смартфон Meizu 16th поставили невероятный рекорд

25 сентября 2018, 9:45

Объем предзаказов на Meizu 16th в Цитрусе достиг уровня новых моделей iPhone и превысил 3 000 штук.



Продажи смартфона Meizu 16th стартуют в Украине 29 сентября. Официальные мероприятия по этому поводу пройдут одновременно в Киеве и Одессе. Китайские пользователи уже оценили безупречный дизайн смартфона, отличную эргономику, потрясающую скорость работы, превосходную камеру и геймерские возможности смартфона.

Стеклянный корпус с прочной металлической основой и огромный экран с исчезающе малыми рамками производит впечатление даже на искушенного потребителя. Современное соотношение сторон экрана 18:9 сохраняет удобство в использовании, несмотря на диагональ в 6 дюймов (15.2 сантиметра). Покупатели смогут по достоинству оценить эффектный вариант цветового решения корпуса с трендовым синим градиентом.



Процессор Qualcomm Snapdragon 845 обеспечивает непревзойденную производительность, не уступая флагманским моделям этого года других производителей. Значительные ресурсы памяти — 64 и 128 гигабайт с 6 гигабайтами ОЗУ гарантируют плавную работу интерфейса вне зависимости от количества запущенных приложений.

Двойная камера с оптической стабилизацией изображения использует топовые матрицы Sony IMX380 и IMX350. Широкая диафрагма f/1.8 пропускает больше света и позволяет Meizu 16th делать фантастические снимки в любых условиях освещения.



Meizu 16th — первый смартфон на украинском рынке с передовой системой распознавания отпечатка пальца с датчиком под поверхностью дисплея.



«Смартфон Meizu 16th лучше всего соответствует ожиданиям и кошелькам украинских покупателей, делая передовые технологии доступнее», — говорит Юлия Дробышева, директор по PR в сети магазинов Цитрус. — «Нынешний потребитель хочет получать инновации в тот самый момент, когда он о них узнает, а не спустя месяцы или даже годы. Цитрус первым начинает продажи превосходного смартфона с безрамочным дисплеем и датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран. Рекордный показатель предзаказов Meizu 16th подтверждает, что рынок с восторгом принял эту модель. Мы прогнозируем рост объемов продаж Meizu после выхода модели Meizu 16th на 30-50%».

Официальный старт продаж пройдет в магазинах Цитрус в Киеве (Крещатик, 29) и Одессе (ул. Вице Адмирала Жукова 17/19). Начало продаж Meizu 16th будет сопровождаться акцией с розыгрышем 8 смартфонов Meizu 16th.