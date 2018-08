Представлены смартфоны MEIZU 16th и MEIZU 16th PLUS

9 августа 2018, 12:15

8 августа компания MEIZU провела презентацию двух новых смартфонов: MEIZU 16th и MEIZU 16th PLUS.

Новинки получили все лучшие технологии, существующие на рынке смартфонов на сегодняшний день, оставаясь при этом уникальными по дизайну и в своей самобытности! Максимально производительные и технологичные решения от MEIZU в уникальном дизайне без челок и клише!



Безграничные возможности невероятной производительности. Смартфоны линейки MEIZU 16th стали самыми производительными из устройств MEIZU, когда-либо выходивших на рынок! В 43 раза мощнее MEIZU MX! В 1.5 раза производительнее, чем MEIZU 15 PLUS! Всё это стало возможным благодаря 10 нм чипу Qualcomm Snapdragon 845 (4 ядра Kryo Gold + 4 ядра Kryo Silver до 2.8 ГГц) в связке с графическим процессором Adreno 630, а также супер-быстрой оперативной памяти LPDDR4X и невероятно производительной встроенной памяти формата UFS 2.1 . Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ или 8 ГБ, а встроенной памяти может быть от 64 ГБ до 256 ГБ в версии 16th PLUS! Каждый сможет выбрать решения для своих потребностей!



Игнорируя тенденции – включать в себя лучшие технологии и оставаться уникальными! Именно такими получились смартфоны линейки MEIZU 16th! Вопреки всеобщей моде на «челку» в смартфонах (вырез под датчики в верхней части экрана), MEIZU сумели разместить на лицевой панели устройства все необходимые датчики и 20 Мп фронтальную камеру, не прибегая к вырезам в экране, идеально симметрично расположив дисплей в центре. Экран в смартфоне занимает 91.18% всей фронтальной площади устройства, оставляя минимальные рамки сверху и снизу, и практически при полном отсутствии рамок по бокам (ширина рамок чуть более 1 мм). Смартфон MEIZU 16th получил 6” Super Amoled дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей, а MEIZU 16th PLUS станет лучшим выбором для тех, кто любит экран побольше – новинка получила 6.5” дисплей!



Немаловажный факт. MEIZU 16th стал самым легким из флагманских смартфонов 2018 года – всего 152 грамма (для сравнения, вес конкурентов располагается в пределах 170-200 грамм) и самым тонким среди флагманов – всего 7.3 мм составляет толщина корпуса (конкурирующие устройства обладают толщиной от 7.6 до 8.5 мм в среднем).



Как мы уже отмечали выше, смартфоны линейки MEIZU 16th получили новейшие технологии. И в этих устройствах вы не найдете традиционный сканер отпечатков пальцев под экраном, на спинке или боковом торце, как в MEIZU M6s. Супер-точный и быстрый сканер отпечатков встроен в MEIZU 16th под дисплей и работает в режиме AOD (Always-On-Display). Скорость срабатывания сканера под экраном в MEIZU 16th – всего 0.25 сек, а точность распознаваний отпечатка – 99.12%!



Без сомнения, смартфоны серии MEIZU 16th можно назвать настоящими фотофлагманами! Основная камера двойная: 12+20 Мп с OIS (4-осная оптическая стабилизация) , IMX380 + IMX350, ƒ/1.8 + ƒ/2.6, фирменная кольцевая вспышка с 6 светодиодами, режимы серийной, панорамной съемки, time-laps и slow motion, а также продвинутый ручной режим настроек. Фронтальная камера – на 20 Мп с f/2.0, встроенным редактором селфи, AI с быстрым распознаванием лица. Но не только лучшее «железо» отвечает за качество снимков. В линейке MEIZU 16th появился продвинутый FLYME AI (искуственный интеллект) с поддержкой распознавания нескольких десятков различных сцен и функцией автоматического HDR, включающегося при необходимости! Не заметить разницу в качестве съемки со смартфонами MEIZU предыдущих поколений – просто невозможно. MEIZU 16th станут полноправными участниками тестирований лучших камер в смартфонах, способные показать лучший результат!



Максимальная производительность смартфона не имеет смысла, если устройство постоянно перегревается (понижая при этом производительность) и быстро разряжается. В линейке MEIZU 16th применен уникальный метод охлаждения чипсета с помощью медных трубок, включающий в себя специальную охлаждающую жидкость, когда в случае нагрева – чипсет мгновенно охлаждается до приемлемой температуры, а смартфон продолжает работу без потери мощности, производительности и нагрева корпуса! Ваш MEIZU 16th не будет обжигать вам руки даже во время запуска самых требовательных игр.



Традиционно высокое внимание уделено звуку. Смартфоны линейки MEIZU 16th получили поддержку кодеков для лучшего качества передачи звука («как с CD») по Bluetooth 5.0: Qualcomm APTX и SONY LDAC, при этом сохранив в себе классический 3.5 мм джек для проводных наушников и традиционно максимальное качество звучания в наушники! При необходимости поделиться музыкой с друзьями или для совместного просмотра видео – в MEIZU 16th встроены громкие стерео-динамики с чистым, ярким и мощным звуком!



Полюбившаяся владельцам MEIZU 15 технология mEngine – имитации нажатия сенсорной кнопки как физической, получила развитие до версии mEngine 2.0. Теперь ощущения от нажатий на экран – еще более точные и естественные. Касаетесь ли вы сканера отпечатков для разблокировки устройства, перелистываете ли таймер будильника – вы будете чувствовать невероятно точную реакцию и отдачу на каждое ваше действие от смартфона. Тактильный опыт работы с устройством превозносится на новый уровень!



Объем встроенной батареи в MEIZU 16th составляет 3010 мАч, а в MEIZU 16th PLUS – 3640 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки, до 67% за 30 минут! При этом всего одного заряда батареи будет достаточно для активного использования смартфона до 2 дней! Смартфоны MEIZU 16 имеют слот под 2 nanoSIM карты с поддержкой всех популярных диапазонов мобильных сетей.



Смартфон MEIZU 16th будет представлен в трех версиях памяти: 6+64 ГБ, 6+128 ГБ и 8+128 ГБ. Смартфон MEIZU 16th PLUS будет также представлен в трех версиях памяти: 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ.