Смартфоны MEIZU PRO 7 и MEIZU PRO 7 PLUS представлены официально

27 июля 2017, 12:45

MEIZU представила два новых флагманских устройства, смартфоны MEIZU PRO 7 и MEIZU PRO 7 PLUS.

Новинки обладают уникальным дополнительным сенсорным цветным дисплеем на задней поверхности, позволяя получить новый пользовательский опыт от общения со смартфоном!



Обе новинки от MEIZU оснащены яркими и контрактными, экономичными в энергопотреблении Super AMOLED дисплеями: MEIZU PRO 7 обладает компактным дисплеем с диагональю 5.2” FullHD, а для любителей экранов побольше, MEIZU PRO 7 PLUS оснащен 5.7” дисплеем с разрешением QHD (2560x1440). Но это еще не всё!

На обратной стороне корпуса смартфонов находится дополнительный сенсорный цветной AMOLED дисплей с диагональю 1.9” и разрешением 240х536 точек! Второй экран пригодится не только для получения уведомлений о звонках, SMS и других событий, а также отображения информации о проигрываемой на смартфоне музыке. Даже больше, при использовании плеера полностью управлять воспроизведением музыки можно со второго экрана смартфона, без использования основного дисплея: интерфейс приложения на втором дисплее будет напоминать старые-добрые классические мр3 плееры! А еще с помощью цветного второго экрана вы сможете без проблем сделать отличные селфи на основную двойную камеру смартфона, и даже с эффектом размытия заднего фона!



Смартфоны MEIZU PRO 7 и MEIZU PRO 7 PLUS оснащены двойным модулем SONY IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый: один цветной, а второй – монохромный. Камеры дополнены функцией специального портретного режима, делающего эффектное размытие заднего плана фотографии, с алгоритмами обработки изображений от ArcSoft, позволяющими делать превосходные снимки даже ночью. Фронтальная камера оснащена модулем на 16 Мп с апертурой f/2.0 и позволит делать классические сэлфи высочайшего качества с высокой детализацией.



Настоящие музыкальные флагманы MEIZU PRO 7 и MEIZU PRO 7 PLUS оснащены интегрированным чипом Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi со встроенным усилителем для максимально мощного и детализированного звука в наушниках. Для наушников, традиционно, есть классический 3.5 мм разъем – не нужно никаких переходников, музыку можно слушать даже во время зарядки устройства! А заряжать смартфон нужно будет редко и недолго. MEIZU PRO 7 оснащен встроенной батареей на 3000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки (50% за 30 минут), а MEIZU PRO 7 PLUS имеет еще более емкую батарею с поддержкой функции быстрой зарядки на 3500 мАч!



Оба смартфона поддерживают все популярные стандарты связи, включая LTE, Wi-Fi, Bluetooth и GPS/ГЛОНАСС, имеют слот под 2 nanoSIM карточки.



MEIZU PRO 7 оснащен 4 ГБ быстрой оперативной памяти DDR4X и 64 ГБ ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1, работает на базе 64-битного 8-ядерного процессора Mediatek Helio P25 с тактовой частотой до 2.6 ГГц, с графическим ядром Mali T880 (1 ГГц).

MEIZU PRO 7 PLUS оснащен 6 ГБ быстрой оперативной памяти DDR4X, 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1, работает на базе 64-битного 10-ядерного процессора Mediatek Helio X30, выполненного по 10 нм технологии, с тактовой частотой до 2.5 ГГц, с графическим ядром IMG PowerVR 7XTP-MT4 (800 МГц).



Традиционно, оба смартфона оснащены уникальной многофункциональной сенсорно-механической кнопкой управления mTouch со встроенным очень быстрым сканером отпечатков пальцев. Так, касание по кнопке работает как действие «назад», нажатие на кнопку вернет вас на домашний экран, а длительное зажатие кнопки – погасит экран смартфона.



Фирменная оболочка FLYME, являющаяся неотъемлемой частью смартфонов MEIZU и работающая на базе Android 7, обладает красивым, простым и функциональным интерфейсом, который поможет легко освоиться со смартфоном новому, неподготовленному пользователю, и совершить тонкие настройки системы опытному владельцу. FLYME позволяет с высоким качеством записывать телефонные разговоры, имеет встроенный антивирус и функциональный менеджер памяти, дает возможность управления жестами, имеет встроенный магазин с разнообразными темами для вашего рабочего стола. FLYME позволяет блокировать доступ не только при включении смартфона, но и ограничить запуск любого приложения с помощью отпечатка или цифрового кода. Предусмотрены специальные гостевые режимы и режим работы для детей. Вместе с FLYME пользоваться смартфоном MEIZU становится просто и удобно.

Новые смартфоны линейки PRO от MEIZU привносят для своих будущих владельцев новый пользовательский опыт, оставаясь по-настоящему музыкальными флагманами с мощной начинкой и узнаваемым, полюбившимся десяткам миллионов людей во всем мире дизайном. Новинки поступят в продажу в России в начале осени, цена на смартфоны в России будет объявлена чуть позже, со стартом предзаказов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEIZU PRO 7:



Связь: 2 nanoSIM-карты с поддержкой LTE

Дисплей: 5.2'' Super AMOLED, 1920х1080 точек, 423 ppi, контрастность 1000:1, яркость 350 кд/м2

Дополнительный дисплей: 1.9” AMOLED, 240x536 точек, 307 ppi, сенсорный, цветной, контрастность 1000:1, яркость 350 кд/м2

Процессор: Mediatek Helio P25, 64-битный, 8 ядер (ARM Cortex A53, 4х1.6 ГГц + 4x2.6 ГГц)

Графика: Mali-T880 MP2 (1 ГГц)

Оперативная память: 4 ГБ, DDR4X

Внутренняя память: 64 ГБ

Основная камера: 12 Мп + 12 Мп, SONY IMX386, f/2.0, 6 линз, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, специальный портретный режим (размытие заднего фона), алгоритмы AcrSoft

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, 5 линз, технология Face AE, поддержка алгоритмов ArcSoft

Аудио: Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi с интегрированным усилителем для наушников

Интерфейсы: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, 3.5 мм разъем для наушников, USB Type C с поддержкой USB-OTG, USB-HOST

Сканер отпечатков пальцев mTouch, 360 градусов сканирования, считывание за 0.15 сек

Навигация: GPS/A-GPS/GLONASS, электронный компас

Аккумулятор: 3000 мАч с функцией быстрой зарядки (2А/9В)

Габариты: 147.62 х 70.72 х 7.3 мм, вес 163 грамм

Цвета корпуса: черный, золотой, красный





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MEIZU PRO 7 PLUS:



Связь: 2 nanoSIM-карты с поддержкой LTE

Дисплей: 5.7'' Super AMOLED, 2560х1440 точек, 518 ppi, контрастность 1000:1, яркость 430 кд/м2

Дополнительный дисплей: 1.9” AMOLED, 240x536 точек, 307 ppi, сенсорный, цветной, контрастность 1000:1, яркость 350 кд/м2

Процессор: Mediatek Helio X30, 10 нм процесс, 64 бит, 10 ядер (ARM Cortex A35, 4х1.9 ГГц + ARM Cortex A53 4x2.2 ГГц + ARM Cortex A73 2x2,6 ГГц)

Графика: IMG PowerVR 7XTP-MT4 (800 МГц)

Оперативная память: 6 ГБ, DDR4X

Внутренняя память: 64 ГБ / 128 ГБ, UFS 2.1

Основная камера: 12 Мп + 12 Мп, SONY IMX386, f/2.0, 6 линз, фазовый автофокус, двухтоновая вспышка, специальный портретный режим (размытие заднего фона), алгоритмы AcrSoft

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0, 5 линз, технология Face AE, поддержка алгоритмов ArcSoft

Аудио: Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi с интегрированным усилителем для наушников

Интерфейсы: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac; 2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2 LE, 3.5 мм разъем для наушников, USB Type C с поддержкой USB-OTG, USB-HOST

Сканер отпечатков пальцев mTouch, 360 градусов сканирования, считывание за 0.15 сек

Навигация: GPS/A-GPS/GLONASS, электронный компас

Аккумулятор: 3500 мАч с функцией быстрой зарядки (2А/9В)

Габариты: 157.34 х 77.24 х 7.3 мм, вес 170 грамм

Цвета корпуса: классический черный, черный космос, янтарное золото и хрустальное серебро.