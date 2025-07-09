Мерц о войне в Украине: Дипломатические средства исчерпаны

9 июля 2025, 10:15

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в Бундестаге пообещал дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии, пишет tagesschau.

"Дипломатические средства исчерпаны, когда преступный режим использует военную силу, чтобы открыто поставить под сомнение право на существование целой страны и намеревается уничтожить политическую свободу всего европейского континента", — подчеркнул Мерц.



Мерц также раскритиковал лидера "Альтернативы для Германии" Алису Вайдель за то, что она, выступая в Бундестаге, не упомянула массированный российский удар по Украине, пишет Bild.



"Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых здесь, в этом зале. Мы продолжим эту поддержку", — резюмировал Мерц.