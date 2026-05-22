Мерц предложил "ассоциированное" членство Украины в ЕС

22 мая 2026, 11:15

Канцлер Германии Мерц предложил предоставить Украине прямую роль в структурах Европейского союза в качестве промежуточного шага к членству в ЕС, что, по его словам, могло бы способствовать заключению соглашения о прекращении войны с Россией.

В письме лидерам ЕС Мерц предположил, что Украине может быть предоставлен новый статус "ассоциированного члена", который позволит украинским чиновникам принимать участие в саммитах ЕС и встречах министров, но не голосовать на них. Он также предложил членам ЕС взять на себя "политическое обязательство" применять положение блока о взаимной помощи к Украине "в целях создания существенной гарантии безопасности".Аналитики считают, что беспрепятственный путь в ЕС может иметь решающее значение для президента Украины Зеленского в убеждении украинцев в необходимости мирного урегулирования, особенно если Украина не вернет контроль над всей своей территорией и не вступит в НАТО.