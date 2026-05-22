РФ адаптує ШІ-модулі ППО під перехоплення далекобійних БПЛА

22 мая 2026, 10:15

Тульські зенітно-артилерійські бойові модулі з елементами штучного інтелекту почали адаптувати для боротьби з українськими боєприпасами, що барражують.



Ключовим елементом є 30-мм модуль БМ-30-Д «Спіца». Комплекс здатний працювати в напівавтоматичному режимі: балістичний обчислювач отримує дані від лазерного далекоміра та малогабаритної РЛС X/Ka-діапазону, після чого автоматично розраховує випередження та коригує вогонь по меті.

Cтаціонарна антідронова версія комплексу вже здатна стійко супроводжувати повітряні цілі на дистанціях близько 800-1300 метрів, витрачаючи короткі черги по 10-20 пострілів. Використовується автоматична гармата 2А42 із дворежимною скорострільністю:550-800 вистр./хв - високий темп;200–300 вистр./хв — економічний режим.Гармата зберігає ефективну дальність ураження повітряних цілей до 2,5-3 км, а також може застосовувати 30х165-мм боєприпаси з програмованим підривом. Фактично йдеться про спробу створити аналог «зенітного дробовика» проти повільних БПЛА, де ставка робиться не на дорогі ракети, а на масове артилерійське перехоплення.Паралельно проглядається ще одна тенденція - перехід до мобільних антидронових платформ. Як перспективний варіант розглядається встановлення модуля «Спіца» на бронеавтомобіль К-4386 «Тайфун-ВДВ». Така схема дозволяє створювати маневрені вогневі групи для прикриття колон, аеродромів та тилових об'єктів.Головна проблема подібних систем – вкрай коротке вікно реакції та обмежена дальність ураження. Проти швидких FPV, рою дронів або маневруючих цілей навіть автоматизація не гарантує стабільного перехоплення.