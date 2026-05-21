Не довіряйте — перевіряйте: 10 правил кібергігієни від Укртелекому

21 мая 2026, 17:45

Базова кібербезпека - це як щоденна гігієна. Прості звички, які напряму впливають на безпеку ваших даних. Ігнорування навіть одного з них може відкрити доступ для шахраїв.

Павло Голіцин ділиться ключовими правилами, які варто зробити частиною щоденної поведінки онлайн.

1. Думайте перед тим, як діяти

Сучасні шахрайські атаки — це не про технічний злам, а про маніпуляцію людьми.

Навіть найякісніші фейкові повідомлення можна зупинити простим запитанням:

«Чи не надто це добре, щоб бути правдою? Чи реальна та терміновість, про яку йдеться?»

2. Не довіряйте терміновим запитам про гроші чи дані

Шахраї часто тиснуть на емоції: «терміново», «проблема», «гроші зараз».

Якщо вас підганяють — це перший сигнал небезпеки. Завжди перевіряйте інформацію через інші канали.

3. Перевіряйте будь-які підозрілі повідомлення

Повідомлення про «виплати», дзвінки від «банку» або прохання від знайомих — усе це може бути фішинг.

Не переходьте за посиланнями і не передавайте дані без перевірки.

4. Використовуйте правило «іншого каналу»

Якщо вам написали або подзвонили з проханням, перевірте це через інший канал.

Наприклад, передзвоніть людині або напишіть їй в іншому месенджері.

5. Регулярно оновлюйте пристрої

Оновлення операційних систем (iOS, Android, Windows, Linux) закривають відомі вразливості. Саме їх найчастіше використовують зловмисники.

Встановлюйте оновлення лише з офіційних джерел і не відкладайте їх.

6. Використовуйте антивірус — навіть базовий

Вбудованого антивірусу для більшості користувачів достатньо.

Головне — не вимикати його і не ігнорувати системні рекомендації. У поєднанні з іншими інструментами це дає ефективний базовий захист.

7. Створюйте складні паролі або використовуйте менеджери паролів

Не використовуйте дати народження, імена чи прості слова — їх легко підібрати.

Найкраще рішення — менеджер паролів або довгі парольні фрази, зрозумілі лише вам.

8. Увімкніть двофакторну автентифікацію

Пароль — це вже недостатній рівень захисту.

Додатковий фактор (SMS, додаток або токен) значно ускладнює доступ до ваших акаунтів стороннім.

9. Використовуйте біометрію як додатковий захист

Відбиток пальця або Face ID складніше скомпрометувати, ніж пароль.

Але важливо пам’ятати: це лише частина захисту, а не єдине рішення.

10. Завантажуйте програми тільки з перевірених джерел

Уникайте сторонніх сайтів і файлів із месенджерів.

Користуйтеся офіційними магазинами застосунків або сайтами розробників. Завжди перевіряйте адресу сайту, наявність HTTPS і загальний вигляд сторінки.

Головне для кібергігієни: Не довіряйте - перевіряйте!

Саме критичне мислення сьогодні є найефективнішим інструментом захисту.