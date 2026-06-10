Турция и Сирия нацелены на увеличение товарооборота до $10 млрд

10 июня 2026, 9:15

Глава Минторга Турции Болат и министр экономики Сирии аль-Шаара приняли участие в открытии Саммита экономик городов в турецком Газиантепе.

По словам Болата, в ходе мероприятия было всесторонне оценено будущее экономических отношений между Анкарой и Дамаском с особым акцентом на новые возможности в сферах торговли, инвестиций, логистики, производства и таможни.

Министр также отметил, что турецкий экспорт в Сирию достиг $3,3 млрд в 2025 г., показав рост в 50,7%. «Наша цель - поднять экономические отношения между Турцией и Сирией на гораздо более высокий уровень шагами, которые облегчают торговлю, поощряют инвестиции, укрепляют логистические коридоры и приносят стабильность в наш регион, достигнув в среднесрочной перспективе торгового оборота в $10 млрд», - подчеркнул Болат.



Кроме того министр торговли заявил, что стороны договорились об открытии турецких банков в Сирии и в настоящее время ведутся переговоры относительно печати сирийской национальной валюты в Турции.