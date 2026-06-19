В Турции предупредили о фишинговых атаках под видом уведомлений о саммите НАТО

19 июня 2026, 10:15

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции предупредил о росте кибермошеннических атак, связанных с предстоящим саммитом НАТО, который пройдет в стране 7-8 июля.

По данным ведомства, в последние дни зафиксированы организованные попытки фишинга через электронную почту, SMS и соцсети. Злоумышленники рассылают сообщения с паническими формулировками, такими как «Ваш аккаунт будет заблокирован» или «Пройдите проверку безопасности в течение 24 часов», имитируя при этом стиль и символику государственных органов.В Центре подчеркнули, что подобные уведомления являются поддельными и используются исключительно для мошенничества с целью получения доступа к личным данным. Также отмечается, что госучреждения не проводят никаких «проверок безопасности» через подозрительные ссылки и не направляют подобные запросы гражданам.