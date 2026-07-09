НАТО готовит ВПК к работе в условиях возможного крупного конфликта

9 июля 2026, 10:15

На саммите НАТО помимо итоговой декларации был принят отдельный документ - Стратегия сотрудничества НАТО и военно-промышленного комплекса (ВПК).

В документе РФ названа долгосрочной угрозой для Евро-Атлантики, а развитие оборонного производства определено одним из ключевых приоритетов.

Стратегия предусматривает проведение штабных учений для проверки готовности предприятий к резкому увеличению выпуска вооружений в кризисных условиях, ускорение закупок и внедрения новых технологий, а также более активное привлечение бизнеса к разработке, испытаниям и внедрению оборонных решений.Кроме того, НАТО создаст единую цифровую платформу - «Портал НАТО для промышленности» (NFDI), а также специальную сеть для координации производителей и предприятий со свободными производственными мощностями, чтобы ускорить наращивание выпуска продукции при необходимости.