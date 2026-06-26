НАТО готовится выделить Украине €70 млрд на оружие

26 июня 2026, 8:45

На ежегодном саммите НАТО, который пройдет 7-8 июня в Анкаре, страны альянса готовятся одобрить выделение Украине €70 млрд военной помощи. США в этой программе участвовать не будут.

С учетом этих денег совокупные траты на украинскую оборону – собственные и внешние – примерно сравняются к российскими. По крайней мере с теми, что Москва заложила в бюджет на этот год, хотя расходует она эти деньги опережающими темпами.Послы стран НАТО в основном согласовали совместное заявление лидеров, хотя детали еще могут измениться, рассказали Politico пять дипломатов из стран альянса.