Російський удар знищив ключовий склад Intertop Ukraine

6 августа 2026, 9:15

Високотехнологічний комплекс Denka Logistics, основний логістичний центр Intertop Ukraine і групи MTI, був повністю знищений росіянами.

Цей склад щодня відправляв десятки тисяч замовлень клієнтам по всій Україні.

Разом із будівлею постраждало значна частина товарних запасів, логістичне обладнання та інфраструктура.

Intertop працює в Україні понад 30 років, керуючи більш ніж 150 магазинами.

Серед них Intertop, Armani Exchange, Emporio Armani, Ecco, Geox, Skechers, Timberland, The North Face, Vans, Kiko Milano та інші.

Портфель компанії включає понад 500 брендів одягу, взуття, аксесуарів і косметики.