Нова пошта відкрила найбільший логістичний термінал у Молдові

2 июля 2026, 8:15

Поблизу Кишинева запрацював новий логістичний хаб площею 3 800 м², який здатний обробляти до 10 000 посилок на годину.

У компанії повідомляють, що завдяки концентрації всіх ключових процесів — від сортування до митного оформлення — в одному місці середній час доставки вже скоротився на 2 години.Наразі через термінал проходить близько 35 000 посилок щодня, а рекордне навантаження сягнуло 80 000 відправлень за добу.Разом із терміналом у Молдові відкрився й перший фулфілмент-хаб Nova Post, що дозволить інтернет-магазинам доставляти замовлення, оформлені до 01:00, вже наступного ранку.