Щоб купити квартиру у Варшаві, потрібно 103 місячні зарплати

31 октября 2025, 11:15

За даними Rankoma та Rentier, у третьому кварталі 2025 року житло у Варшаві залишається одним із найдорожчих у Польщі — квартира площею 50 м² коштує близько 837 тисяч злотих.

Це еквівалент 103 середньомісячних зарплат.Для порівняння: у Ченстохові аналогічна квартира обійдеться у 350 тисяч злотих, а у Гдині — 585 тисяч після зниження цін майже на 5%.В Європі житло доступніше: у Брюсселі достатньо 54 зарплат, у Ризі та Нікосії — близько 65. Найгірша ситуація у Лісабоні (157), Празі (152) та Братиславі (125).