Столиці Європи з найдорожчим житлом для оренди

21 октября 2024, 13:15

Лондон все ще залишається одним із найдорожчих місць для життя, а орендна плата перевищує показники в інших європейських країнах.



Амстердам виявився найдорожчим містом для оренди однокімнатної квартири, після Лондона. Орендна плата тут складає 2275 євро на місяць.

Орендарям у Римі доведеться заплатити 2000 євро на місяць, в Парижі це 1862 євро.У Роттердамі оренда квартири обійдеться в 1795 євро, за ним слідує Гаага з місячною орендною платою 1790 євро.В історичних італійських містах Болонья та Флоренція орендна плата становить 1600 євро на місяць.Орендна плата в Мадриді в середньому обійдеться в 1494 євро, а в Берліні — 1500 євро.Будапешт отримав титул найдешевшої орендної плати, щомісячна плата опустилася нижче 1000 євро.