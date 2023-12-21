Скільки коштує оренда в Києві наприкінці 2023 року?

21 декабря 2023, 9:15

За останні три місяці вартість оренди житла в Києві помітно знизилася. Наприклад, якщо порівнювати ціни в кінці листопада і під кінець грудня, то аналітики досі фіксують падіння на 6%.

Якщо ж порівнювати початок листопада до початку грудня, то зниження у вартості було суттєвішим – приблизно -12%.Рівно місяць тому, 20 листопада, винайняти квартиру в середньому можна було за 17 076 гривень. Проте зараз середня вартість становить 16 тисяч гривень.Районом із найдорожчими цінами традиційно є Голосіївський із середньою вартістю 33 500 гривень.Три райони із найдешевшими цінами:• Деснянський – 11 500 гривень;• Дніпровський – 13 250 гривень;• Святошинський – 14 590 гривень.