Скільки коштує оренда квартир у Києві: дані за районами столиці

10 июня 2024, 14:45

Дослідження аналітичного центру DIM.RIA показує, що кількість пропозиції на ринку оренди зменшилася протягом весняного сезону.

Станом на травень 2024 року до березня 2024 року у столиці кількість оголошень щодо оренди зменшилася на 18%.

У травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві коштувала 17 853 грн, а в області – 10 375 грн. За весну середня ціна у столиці не змінилася.



Дослідження вартості житла по районах Києва показало, що у найменша середня ціна оренди квартири була у Деснянському районі, де винайняти "однушку" коштувало 10 036 грн. Найбільша середня ціна, традиційно, була у Печерському районі столиці – 24 071 грн.



За даними на кінець квітня 2024 року у столиці за останні пів року вартість оренди квартири знизилася на понад 2 600 гривень. Винайняти житло найдешевше можна було у Деснянському та Святошинському районах, а найдорожче - у Шевченківському.



Найнижчі ціни було зафіксовано у Деснянському та Святошинському районах — 12 750 гривень та 13 тисяч гривень відповідно. А також:

• Дніпровському — 14 тисяч гривень,

• Оболонському — 15 тисяч гривень,

• Солом’янському — 15 350 гривень,

• Подільському — 15 750 гривень,

• Дарницькому — 16 тисяч гривень.