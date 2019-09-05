Украинцы будут получать кешбэки за переводы из Польши через RIA

5 сентября 2019, 17:15

Клиенты ПриватБанка получат гарантированный кешбэк 100 гривен за переводы из Польши через мобильное приложение My Ria.

Как сообщили в банке, до конца декабря все клиенты, которым отправят перевод от 100 злотых в эквиваленте, гарантированно получат кешбэк в размере 100 гривен. Кроме того, в рамках акции ПриватБанк разыграет экскурсионный тур в один из городов Украины.



Отправить денежный перевод Ria из Польши в Украину можно без посещения отделения банка – через мобильное приложение My Ria и банкоматы Euronet. Выплата перевода в Украине доступна по контрольному номеру в любом канале ПриватБанка: онлайн, в терминалах самообслуживания, банкоматах, отделениях банка.

