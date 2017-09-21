ПриватБанк будет выдавать переводы планшетами

21 сентября 2017, 9:15

Каждый, кто получает или отправляет международный перевод MoneyGram в ПриватБанке, вместе с деньгами сможет получить новый современный планшет.

«Раздача» планшетов будет действовать до 15 декабря, единственным условием акции «Планшетомания» является получение перевода не в кассе, а онлайн или через сеть самообслуживания банка.



«Не секрет, что получить или отправить перевод в любую страну мира с помощью нашего банка и MoneyGram можно не выходя из дома, – говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Этой акцией мы вместе с нашим глобальным партнером поможем клиентам пользоваться цифровыми банковскими услугами с комфортом».



Чтобы выиграть новенький планшет в акции от ПриватБанка и MoneyGram, отправьте или получите денежный перевод MoneyGram на сумму от 100 долларов США любым из каналов: Интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24, терминал самообслуживания или банкомат.