ПриватБанк и Ria запустили переводы из Польши в Украину через банкоматы Euronet

21 июня 2019, 10:45

Банкоматы Euronet в Польше заговорили на украинском языке и начали отправлять деньги в Украину.

Компания Ria и ПриватБанк запустили новый сервис, который позволит миллионам украинцев, находящихся на заработках в Польше, отправлять переводы домой через более чем 8000 банкоматов Euronet.

Отправить денежный перевод Ria из Польши в Украину можно без посещения отделений банка, через мобильное приложение My Ria с внесением средств в банкомате Euronet. Приложение My Ria Euronet позволяет инициировать денежные переводы с мобильного телефона, проверить состояние операций и найти ближайший банкомат сети. В Польше 8000 банкоматов Euronet с возможностью выбора украинского языка, банкоматы Euronet принимают банкноты, выпущенные Польским национальным банком, номиналом от 10 до 500 злотых.



Для отправки перевода необходимо загрузить приложение My Ria (Play Market, App Store), зарегистрироваться и сделать транзакцию. Для завершения перевода остается сканировать штрих-код в ближайшем банкомате Euronet, и оплатить транзакцию карточкой или наличными. Получить переводы Ria из Польши можно как в евро, так и долларах США. Выплата перевода в Украине доступна по контрольным номером в любом канале ПриватБанка - как онлайн, так и в терминалах самообслуживания, банкоматах и отделениях банка.