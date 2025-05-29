29 мая 2025, 14:45

НАТО предлагает включить кибербезопасность в новую цель расходов

Bloomberg пишет, что НАТО предложило включить расходы на кибербезопасность и деятельность, связанную с безопасностью границ и побережья, чтобы соответствовать новой цели расходов военного альянса, связанной с обороной, в размере 1,5% от ВВП.



По данным издания, НАТО начало переговоры со странами о том, что будет разрешено в рамках новой цели расходов, которую оно планирует принять на саммите в июне, согласно документу, предоставленному странам-членам и источникам агентства. Общая цель расходов составит 5% от ВВП, с 3,5% на расходы на жесткую оборону и 1,5% на расходы, связанные с обороной.



Другими расходами, которые могут соответствовать части в 1,5%, будут расходы на защиту критической инфраструктуры, разведывательные агентства, не связанные с обороной, и деятельность, связанная с космосом, согласно документу.



Более широкое определение того, что считается расходами, связанными с обороной, облегчит странам достижение цели, при этом некоторые страны лоббируют включение таких расходов, как борьба с терроризмом, пишет агентство. Генсек НАТО Марк Рютте на этой неделе заявил, что ожидает одобрения членами альянса нового целевого показателя в 5%.

