Все члены НАТО увеличили расходы на оборону в 2025

29 августа 2025, 14:15

В документе, опубликованном на сайте НАТО, приводятся расходы каждой из 31-й страны за период с 2014-го по 2025 год, данные за 2024-й и 2025 год являются оценочными.

В графе за 2025 год нет информации лишь о расходах Германии.Ознакомившись с документом, Reuters сделало вывод, что в текущем году все члены НАТО достигнут цели по расходам на оборону в размере 2% ВВП, хотя еще в 2024 году до этого показателя недотягивали более трети членов НАТО.Агентство пишет, что три страны приближаются к показателю затрат на оборону в 5% ВВП, как этого ожидает президент США Дональд Трамп. Больше всего — 4,48% — тратит на оборону Польша. За ней следуют Литва (4% ВВП) и Латвия (3,73% ВВП).