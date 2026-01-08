Укрзалізниця запускає тест супутникового Wi-Fi у поїздах

8 января 2026, 9:45

Укрзалізниця розпочала пілотне тестування супутникового інтернету Starlink на флагманському поїзді «Гуцульщина» №95/96 Київ — Рахів, де раніше мобільний зв’язок був нестабільний.

Що пропонується:

Пасажирам у всіх 22 вагонах доступний Wi-Fi через Starlink.

10 хвилин безкоштовного інтернету для тесту та термінових повідомлень.

Повний доступ на час поїздки — 120 грн на добу з необмеженим трафіком (5 ГБ без обмежень швидкості).



УЗ зазначає, що подальше впровадження сервісу залежатиме від попиту. У разі успіху проєкт можуть розширити й на інші далекі маршрути.