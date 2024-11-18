18 ноября 2024, 8:15

Іран будує укриття під російські Су-35 - супутникові знімки

Defense Express звернуло увагу, що на супутниковому знімку за вересень 2024 року можна побачити зведення арочних укриттів на третій тактичній авіабазі в Ірані в районі міста Хамадан.


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