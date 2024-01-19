Перше в світі сухе сховище ядерного палива ввела в експлуатацію Україна

19 января 2024, 14:15

Енергетики повідомили, що попри загрози воєнного часу, "сухе" Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива введено в експлуатацію.

Завдяки співпраці з американською компанією Holtec International сховище є "надзвичайно стійким до природних і техногенних загроз".У минулому році було розміщено 13 контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) із трьох українських атомних електростанцій. Як розповіли в міністерстві, це дозволило зекономити понад 150 мільйонів доларів на його транспортуванні і зберіганні."Отже, один рік роботи ЦСВЯП вже повністю покрив витрати на його зведення", - додали в Міненерго.