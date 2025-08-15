На Хортиці побудують унікальне сховище-укриття із захистом від радіації

15 августа 2025, 9:45

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, на острові побудують сучасне укриття з протирадіаційним захистом, яке слугуватиме сховищем для понад 100 тисяч музейних експонатів.



Станом на зараз на території заповідника "Хортиця" немає жодного бомбосховища.