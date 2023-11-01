OPPO представляє смартфон A18 зі збільшеним часом автономної роботи

1 ноября 2023, 8:45

OPPO AED Україна презентувала новий смартфон A серії - OPPO A18 - на базі MediaTek Helio G85, оснащений великим 5000 мАг акумулятором з великою вбудованою пам'яттю і сховищем.



OPPO A18 розроблений для забезпечення тривалого часу автономної роботи. Пристрій може похвалитися приголомшливим 90 Гц Сонячним дисплеєм і режимом надгучності, що ідеально поєднуються для забезпечення виняткового користувацького досвіду.

OPPO A18 залишається вірним знаковій естетиці дизайну OPPO і зачаровує своїми яскравими кольорами та вишуканими текстурами. OPPO A18 доступний у двох стильних кольорах: Сяючий Синій (Glowing Blue) та Сяючий Чорний (Glowing Black). В обох моделях використовується ексклюзивна технологія дизайну OPPO Glow, яка надає задній панелі телефону ледь помітне сяяння, створюючи стійке до відбитків пальців матове покриття з блискучими деталями.



Лінійка також успадкувала той же культовий ультратонкий дизайн, що й попередні моделі A серії. Завдяки 2D Premium Design пристрій зручно тримати в руці, він має витончений і легкий зовнішній вигляд, його товщина складає всього 8,16 мм, а вага - лише 188 г. Крім того, OPPO A18 оснащений функцією розблокування бічним відбитком пальця, що дозволяє швидко і безперешкодно розблокувати пристрій, навіть якщо ви тримаєте його однією рукою.



Читання або перегляд контенту на екрані при яскравому світлі часто є проблемою, але OPPO A18 представляє абсолютно новий дисплей з частотою оновлення 90 Гц, який може досягати 720 ніт яскравості. Це дозволяє користувачам без зусиль переглядати вміст на екрані без необхідності затінення навіть під прямими сонячними променями.



OPPO A18 оснащений 6,56-дюймовим HD+ дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц і 96% колірним охопленням DCI-P3, що забезпечує яскраві кольори і плавне зображення. Крім того, OPPO A18 також має функцію All-Day AI Eye Comfort, яка мінімізує навантаження на очі, роблячи перегляд контенту комфортним незалежно від часу доби.



OPPO A18 оснащений 8 Мп основною камерою та 2 Мп камерою з ефектом боке, що дозволяє користувачам створювати чіткі та яскраві зображення. Обидві камери працюють у тандемі, використовуючи удосконалений алгоритм портретної зйомки OPPO для створення вражаючого ефекту боке на задньому плані та виділення об'єкту зйомки в портретному режимі. Фронтальна камера OPPO A18 з роздільною здатністю 5 Мп забезпечує чудові селфі та покращену якість відеодзвінків. Завдяки функції портретної ретуші користувачі можуть регулювати рівень б’ютифікації для досягнення природнього ефекту як на фронтальній, так і на основній камерах.



Працюючи на платформі MediaTek Helio G85, OPPO A18 забезпечує плавну та ефективну роботу. Завдяки фірмовому динамічному обчислювальному процесору (Dynamic Computing Engine) OPPO, довготривала плавна робота OPPO A18 була підтверджена 36-місячними тестами захисту від старіння, проведеними в лабораторії OPPO, які зафіксували середній рівень старіння менше 10%, що гарантує довговічність смартфону.



OPPO A18 оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті + 128 ГБ постійної пам'яті та технологією розширення пам'яті (RAM Expansion technology), що дозволяє конвертувати вільний простір постійної пам'яті в 4 ГБ оперативної пам'яті, щоб підтримувати безперебійну роботу телефону під час високих навантажень.



OPPO A18 також підтримує режим підвищеної гучності, програмну функцію, яка допомагає збільшити гучність динаміка на 300%. Це забезпечує зручність телефонних дзвінків і перегляду відео навіть у галасливому середовищі.



OPPO A18 оснащений великим 5000 мАг акумулятором. При повному заряді пристрою залишиться більше 20% часу автономної роботи навіть після 12 годин роботи та повсякденної активності.



OPPO також представила низку ексклюзивних технологій, покликаних підвищити безпеку заряджання та надійність акумулятора. Функція All-day Charging Protection використовує штучний інтелект для вивчення звичок користувачів щодо заряджання та інтелектуального планування заряджання, забезпечуючи безпеку та ефективність під час нічного або тривалого періоду заряджання. Крім того, функція енергозбереження зі штучним інтелектом гарантує підтримку 25 годин роботи в режимі очікування навіть при 5% заряду акумулятора.

Смартфон ОРРО А58 (6/128 ГБ). Окрім ОРРО А18, в Україні представлено також смартфон А58 із 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM. OPPO A58 має 6,72-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+ та подвійні стереодинаміки. Завдяки потужній зарядці 33 Вт SUPERVOOC, великому 5000 мАг акумулятору, вдосконаленому апаратному забезпеченню та інтуїтивно зрозумілій операційній системі ColorOS 13.1, стильний OPPO A58 може похвалитися відмінним часом автономної роботи та потужною продуктивністю, забезпечуючи неймовірно надійну та плавну роботу, що відповідає динамічному стилю життя своїх користувачів. OPPO A58 оснащений 50 Мп камерою зі штучним інтелектом, що дозволяє користувачам робити кришталево чисті знімки з високою роздільною здатністю.А технологія NFC дозволяє робити легкі платежі за допомогою Google Pay.В Україні смартфон OPPO A18 доступний у двох кольорах: Сяючий Синій (Glowing Blue) та Сяючий Чорний (Glowing Black).

Смартфон OPPO A58 6/128 доступний у двох кольорах: Сяючий Чорний (Glowing Black) та Яскравий Зелений (Dazzling Green).



На період старту продажів з 31/10 до 05/11 OPPO A18 з 4 Гб RAM + 128 Гб ROM можна придбати за ціною лише 5555 грн замість 5999 грн, а смартфон А58(6/128) за ціною лише 7499 грн замість 7999 грн на сайтах і в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Алло», «Фокстрот», Eldoradо, Rozetka та інших.