OPPO представляє серію смартфонів A6

11 февраля 2026, 6:33

Компанія OPPO представила нові моделі у своїй OPPO A6 Серії, до якої входять A6s, A6 та A6x.



Серія A6 створена як надійний щоденний помічник, що поєднує тривалий час автономної роботи, потужну продуктивність завдяки провідним у своєму ціновому сегменті процесорам, повноцінну плавність у всіх сценаріях використання та дизайн, натхненний флагманськими моделями. Усе це забезпечує бездоганний користувацький досвід, який відповідає зростаючим потребам користувачів.



Серія OPPO A6 забезпечує значне підсилення автономності завдяки акумуляторам великої ємності. Моделі A6s та A6 оснащені батареями 7000 мА•год, що дозволяє їм конкурувати з флагманськими пристроями. Модель A6x отримала акумулятор ємністю 6100 мА•год.

Створені для інтенсивного щоденного використання, ці потужні батареї легко справляються з вимогливими сценаріями, забезпечуючи до 24,36 години розмов у режимі очікування та до 28,6 години онлайн-перегляду відео.



Завдяки збільшеній ємності батареї зменшується потреба в частому заряджанні, а стабільна продуктивність зберігається з часом. Навіть після 1800 циклів заряджання акумулятори зберігають понад 80% початкової ємності. За умови заряджання раз на 1,1 дня, OPPO A6s та A6 забезпечують надійну автономність понад п’ять років, тоді як батареї A6x служать до трьох років, гарантуючи довготривалу ефективність.



Фірмова технологія OPPO Flash Charge доповнює акумулятори великої ємності, дозволяючи заряджати смартфон за мінімальний час. Модель A6s підтримує флагманську технологію 80W SUPERVOOC, встановлюючи новий стандарт енергоефективності: за 30 хвилин ви отримаєте 50% заряду, а повна зарядка від 0 до 100% займає лише 61 хвилину.



Модель A6 оснащена технологією 45W SUPERVOOC, забезпечуючи швидке та надійне заряджання для ще більшої кількості користувачів: за 30 хвилин батарея заряджається до 34%, а повна зарядка від 0 до 100% триває всього 88 хвилин.

Серія OPPO A6 оснащена надійними процесорами, що забезпечують покращену продуктивність у всіх сценаріях. Моделі оснащені процесором Snapdragon® 685 з графікою Adreno, що підвищує графічну та візуальну продуктивність до 10%.

Для максимального використання можливостей SoC у серії A6 (для моделей A6 та А6s) реалізована система охолодження SuperCool VC. Парова камера площею 3900 мм² у поєднанні з розширеним графітовим покриттям ефективно відводить тепло, зменшуючи перегрів та забезпечуючи стабільну роботу. Система оптимізована для мобільного геймінгу та підвищує комфорт під час горизонтальної гри.



Ігровий досвід стає ще стабільнішим завдяки ШІ Підсиленню гри (AI GameBoost), який оптимізує продуктивність і енергоспоживання за допомогою фірмового алгоритму OPPO. Хмарний контроль температури підтримує стабільну частоту кадрів навіть за високих навантажень, а NewFast Engine інтелектуально керує енергією. Режим Splash Touch забезпечує 94% точності дотику навіть за вологи чи поту, гарантуючи точне керування в найнапруженіші моменти гри.

Стабільне з’єднання забезпечує ШІ Покращення мережі 3.0 (AI LinkBoost 3.0), який поєднує 360° антену з адаптивним AI-вибором мережі, гарантуючи надійний сигнал навіть у місцях зі слабким покриттям або високим навантаженням.



Працюючи під управлінням ColorOS 15, серія OPPO A6 встановлює новий стандарт плавності завдяки Luminous Rendering Engine. Система з підтримкою паралельних анімацій нового покоління забезпечує надзвичайно плавні переходи навіть під час швидкої взаємодії з інтерфейсом. У поєднанні з Trinity Engine це гарантує стабільну, енергоефективну та довговічну роботу системи.



Функція Повномасштабної оптимізації плавності в усіх сценаріях (Full-Dimensional Scene Smoothness Optimization) дозволяє без зусиль працювати з багатьма застосунками одночасно, а Миттєве оновлення (Instant Refresh) підвищує загальну продуктивність на 15% та скорочує час холодного запуску популярних застосунків на 20%. Серія A6 успішно пройшла 60-місячний тест плавності OPPO Lab, що підтверджує її надійність у довготривалому використанні.

Доповнює досвід 120 Гц Ультраяскравий дисплей, який робить кожне прокручування, свайп і дотик максимально плавним та чітким.Серія OPPO A6 створена з урахуванням підвищеної зносостійкості. Моделі A6s та А6 мають сертифікацію SGS IP66 / IP68 / IP69, що забезпечує захист від потужних водяних струменів, занурення у воду до 1,5 м на 30 хвилин та впливу гарячої води температурою до 85°C.Цілісна конструкція корпусу з герметично захищеними компонентами оберігає пристрій від 18 типів рідин, включаючи побутові пролиття та напої, забезпечуючи спокій користувачів у будь-яких умовах.Товщина корпусу серії OPPO A6 становить лише 8,61 мм, а вага — до 215 г. Смартфони отримали витончений дизайн із преміальним модулем камери та цілісною металевою рамкою. Спеціальне покриття об’єктива відштовхує воду та зменшує сліди відбитків пальців.OPPO AED Україна оголошує старт продажів серії OPPO A6 з 10 по 22 лютого 2026 року. Покупці зможуть придбати смартфони за спеціальними цінами та отримати цінні подарунки залежно від обраної моделі:● OPPO A6s 8/256 ГБ у кольорі Капучіно-коричневий — 11999 грн. У подарунок: навушники OPPO Buds3 Pro.● OPPO A6 6/256 ГБ у кольорах Сапфіровий Cиній та Золото Аврори за 9999 грн. У подарунок: навушники OPPO Buds3.● OPPO A6x 4/128ГБ у кольорах Пурпурний Сливовий та Крижана Блакить за 5999 грн. У подарунок: навушники OPPO Buds3.Смартфони серії OPPO A6 можна придбати в Україні на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», КТС, Епіцентр та інших.