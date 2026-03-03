США вперше застосували проти Ірану нову ракету PrSM

3 марта 2026, 14:15

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США, опублікувавши відео пуску з реактивної системи HIMARS.

Ракету PrSM розробила компанія Lockheed Martin як заміну застарілим MGM-140 ATACMS. Вона має максимальну дальність 500 км (проти 300 км у попередниці), значно вищу точність завдяки модернізованій системі наведення, бойову частину масою близько 91 кг та комбіноване наведення — інерційна система + GPS. Ракета призначена для ураження пунктів управління, систем ППО, складів, аеродромів, РЛС та інших добре захищених об’єктів.Серійне виробництво PrSM розпочалося у липні 2023 року.