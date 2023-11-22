США відправлять HIMARS в Україну "з сюрпризом", — Washington Post

22 ноября 2023, 8:45

Передача лише однієї американської реактивної пускової установки M142 HIMARS може свідчити про те, що вона буде з унікальною модифікацією пускової установки.



Не виключно, що він передається для використання ракет великої дальності ATACMS або для ракет GLSDB на 150 км.