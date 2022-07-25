25 июля 2022, 11:45

США планируют передать Украине 25-30 РСЗО HIMARS — глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США



«Не факт, что в нашем арсенале есть 50 установок HIMARS. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 РСЗО. Это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран. Мы постараемся предоставить так много, как сможем», — заявил Адам Смит в интервью Радио Свобода.