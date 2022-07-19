19 июля 2022, 12:45

Норвегия объявила сбор средств на Bayraktar для Вооруженных сил Украины

Организаторы планируют собрать около $5,5 миллиона и передать их в фонд помощи при посольстве Украины.


Оцените новость:
  • 0 оценок