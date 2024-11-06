Посольство США в Україні передало обладнання для вибухотехніків та поліцейських

6 ноября 2024, 11:45

Пакет технічної допомоги сьогодні, 5 листопада, українським правоохоронцям передали представники Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Посилення спроможності Національної поліції України у боротьбі з вторгненням російської федерації».

Вибухотехніки отримали спеціальне обладнання та засоби захисту: 100 пошукових щупів, захисні окуляри та 150 комплектів мінно-захисного взуття.



Для поліцейських офіцерів територіальних громад іноземні партнери закупили ліхтарики, декодери, зарядні пристрої, металошукачі та 2400 сучасних бодікамер.