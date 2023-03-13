13 марта 2023, 15:45

Митниця США затримала посилку з РФ, у якій були три скіфських мечі

Митники передали їх українському посольству в США. Крім того, посольство отримало лезо сокири III тисячоліття до нашої ери, яке незаконно надіслали з України в США.


Оцените новость:
  • 0 оценок